ニッポン放送の檜原麻希社長の定例会見が１２日、東京・有楽町の同局で行われ、８日に肺炎のため死去した俳優の仲代達矢さん（享年９２）を追悼した。仲代さんは今年２月に、同局の開局７０周年記念「ＮＥＸＴＳＴＡＧＥへの提言２」に出演。檜原社長は「仲代達矢さんは日本の俳優界のレジェンドでいらっしゃって、無名塾を一から立ち上げて、役所広司さんも若い頃にそこにいらっしゃっいました」と功績をたたえ「今年になっ