畑にとめてあった軽トラックを盗んだ疑いで、志布志市に住む無職の男（31）が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県志布志市志布志町安楽の男（31）です。 錦江警察によりますと、男は、ことし9月2日の午後10時頃から翌3日の午前2時ごろまでの間に、錦江町の40代男性が管理する畑にとめてあった軽トラック1台、およそ50万円相当を盗んだ疑いがもたれています。 被害者が3日の朝、畑に車がないことに気が付き、