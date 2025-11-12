ドル円片山財務相発言で20銭ほど調整＝東京為替 ドル円は154円79銭まで上昇後、片山財務相の円安、マイナス面が目立ってきている、足元で一方的な動きなどの円安けん制を受けて154円60銭割れまで20銭程度の下げ。 USDJPY 154.65