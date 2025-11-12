【新華社ウルムチ11月12日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州を流れるイリ河の両岸はこのところ、約6700ヘクタールにわたって広がる二次林の森が隅々まで色づき、美しい風景を生み出している。（記者/孫少雄）