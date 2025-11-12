【新華社漢中11月12日】秦嶺山脈の奥地に位置する中国陝西省漢中市の田嶺村で、トキが樹上で群れを成し、鳴き交わしている。冬の日差しの下、赤みがかった白い羽毛は遠くの峰々や村落と調和し、風景にぬくもりと活力を与えている。（記者/都紅剛）