東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 片山財務相 円安、マイナス面が目立ってきていることは否定できない 足元は一方的な急激な動きが見られる 過度な変動や無秩序な動きを高い緊張感持ち見極めている