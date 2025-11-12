三井Ｅ＆Ｓ [東証Ｐ] が11月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比70.8％増の227億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の230億円→310億円(前期は277億円)に34.8％上方修正し、一転して11.7％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比42.8％減の82.6億円に落ち込む計