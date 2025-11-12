女優の北川景子（39）が12日、自身のXを更新した。北川は「完成タグとワッペンも可愛く出来ました」とつづり、自作のポシェットの写真を投稿。制作過程の写真も投稿し「こちらを参考にしています！」とYouTubeの動画のリンクも記載した。このポシェットの仕上がりにファンからは「あら素敵」「売ってるヤツみたい〜」「可愛い、こんなの作ってみたい」「ほんと器用すぎます」「手作りなんてすごい…！色の組み合わせも優し