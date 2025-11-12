ゲーム大手のセガは１２日、２０２６年４月から国内の正社員約２５００人を対象に、基本給を平均約１０％引き上げると発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）や、賞与の一部の基本給への組み入れなどを実施し、年収ベースでは平均約４％の賃上げとなる。大卒の初任給は、３万円引き上げて３３万円とする。長引く物価上昇への対応に加え、優秀な人材を確保して競争力を強化する狙いがある。２３年にも正社員の年収を