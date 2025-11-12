女優でモデルの高橋メアリージュン（38）とお笑い芸人の野性爆弾くっきー！（49）が12日、都内で「バリュエンスジャパン」オリジナル・バーキンの日本上陸お披露目イベントに出席した。エルメスのバッグ、バーキンは1981年にイギリスの歌手で女優のジョーン・バーキンが、エルメスの幹部に「女性が自由に使えて、ものの出し入れが簡単できるバッグを作ってほしい」と要望して誕生。その第1号のオリジナルのバーキンが、今年7月10日