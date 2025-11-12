午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５０、値下がり銘柄数は３２６、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、医薬品、銀行、食料など。値下がりで目立つのは金属製品、情報・通信、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS