イングランドサッカー協会(FA)は11日、北中米W杯予選に臨むイングランド代表にチェルシーDFトレボ・チャロバーとマンチェスター・シティGKジェームズ・トラッフォードを追加招集したことを発表した。当初メンバー入りしていたニューカッスルMFアンソニー・ゴードンが腰の負傷、同GKニック・ポープが脳震盪の影響を受けて離脱。また、週末の試合で負傷したクリスタル・パレスDFマーク・グエヒはチームに合流しているが、「今後