Snow Manの佐久間大介が、愛猫シャチとくつろぐツーショットを公開した。 ■“心優しきツナくん（キジトラ）と、ぷりちーシャチ姫（三毛猫）”の写真も公開 【写真】佐久間大介の胸の上で愛猫が目を閉じた「S・M・T」ショットなど①～③ 佐久間は「S・M・T（シャチまじ天使）」と添えて、佐久間の胸元で、目を閉じて脚を伸ばしてリラックスする愛猫の写真を公開。佐久間の首元には金色のネックレス