靴職人でタレント・花田優一（30）が12日、自身のインスタグラムを更新。母でフリーアナウンサーの河野景子がこの日、61歳の誕生日を迎えたことを祝福し、親子2ショットを披露した。花田は「Happy birthday61歳も笑顔で健康で」とし母と肩を組み笑顔の2ショットを披露。緑のワンピースを着た河野はピースサインをしている。続けて「ご飯作りに行くから待っててねー」と呼びかけた。フォロワーからは「お美しいうえに品が