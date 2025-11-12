米ミネソタ州セントフランシスの空に出現したオーロラ＝11日夜/Ali Roux Gaudette（CNN）太陽から放出された強力なエネルギーが地球に到達して大気上層の高エネルギー粒子をかき乱し、テキサス州やアラバマ州、ジョージア州、さらにはフロリダ州北部の夜空に壮大なオーロラを描き出している。太陽から放出された「コロナ質量放出（CME）」と呼ばれるエネルギーの噴出は、この2晩で地球の磁場に到達する見通しだ。米宇宙天気予報セ