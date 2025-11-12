女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第３３話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）松江に戻って物乞いとなっていたタエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）。住職からおむすびを手渡された。タエは「連日連日、ありがとう存じます」と住職に深く感謝し、食事を取った。そしてタエは「行ってまいります」と物乞いへ向かった。三之