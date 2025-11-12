１０月１１日のサウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３で重賞初制覇を決めたエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月２１日、阪神・芝１６００メートル）に向かうことが決まった。新馬戦、Ｇ３と連勝中のモズアスコット産駒が無傷３連勝での２歳マイル王の座を狙う。