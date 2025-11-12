保多織の作品 高松市の「かがわ物産館 栗林庵」（国特別名勝・栗林公園内）で、11月17日・18日、「江戸から現代へ生き続ける保多織」が開催されます。 香川県指定伝統的工芸品の保多織（ぼたおり）は、凹凸のある織り方が特徴で、吸水性と保湿性が良く、丈夫で長く使えることから、「多年を保つ」織物としてその名が付きました。 香川県で120年以上にわたり保多織をつくり続けている老舗「岩部保多織本舗」と、保多織