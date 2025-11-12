大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターシリーズ」の最新作『モンスターハンターワイルズ』と「ケンタッキーフライドチキン」の大型コラボレーションが決定！コラボレーションを記念して、パッケージが『モンスターハンターワイルズ』仕様になった「モンハンコラボパック」全4種類が販売されます☆ ケンタッキーフライドチキン『モンスターハンターワイルズ』コラボレーション企画 ケンタッキー