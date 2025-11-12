俳優の柏木由紀子（77）が12日、自身のインスタグラムを更新。ボルドーカラーを取り入れた秋冬コーデを披露した。【写真】「赤がとってもお似合い」洗練された柏木由紀子の秋冬コーデ柏木は「丸の内のロブションさんと色がリンク」とつづり、店のテーマカラーとマッチした私服ショットを投稿。ボルドーカラーのストールとジャケットをまとい、グレーのハイネックインナーにゴールドのアクセサリーを合わせ、洗練された落ち着