女優の宮本茉由（30）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との“デート2ショット”を披露した。宮本は「お久しぶりのまゆぽーっ楽しい日でした」とつづり、女優の中条あやみ（28）とキャップを被り2人ともフードを被ったプライベートオフショットを披露した。2人は「CanCam」の専属モデルとして活躍していた時からの仲で、2人の久々の“デート報告”が話題となっている。この投稿にファンからは「めた