18日から放映されるマクドナルドの新テレビCMに、俳優の広瀬すず（27）と宮崎あおい（39）が姉妹役として出演する。【映像】“首振りダンス”を披露する広瀬すず＆宮崎あおい今回のCMはシリーズ第4弾で、ホリデーシーズンの買い物帰りに“寄り道マック”を楽しむという仲睦まじい様子が描かれている。また、CMのシチュエーションにちなんでホリデーシーズンの過ごし方について聞かれると、2人は次のように明かした。広瀬「ク