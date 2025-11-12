11日、表参道ヒルズでクリスマスツリー点灯式が行われ、首元に華やかなフェザーのついたシャンパンゴールドのドレスに身を包んだ俳優の橋本環奈（26）が登場した。【映像】シャンパンゴールドのドレスで登場した橋本環奈橋本「クリスマスというとキラキラしたものが目に行く。すごくキラキラしたものも大好きだし、こういった服装でステージに立つことができてうれしく思う」約10mのプリズムツリーは光の球体の動きも相まって