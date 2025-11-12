12日朝、にかほ市金浦の会社敷地内でクマが目撃されました。近くには金浦中学校もあり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、12日午前8時25分ごろ、にかほ市金浦字谷地中の会社敷地内にクマ1頭がいるのを、50代の男性が会社の駐車場から目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。金浦中学校までは約200メートルの場所で、中学校の隣には金浦小学校もあります。警察が注意を呼び