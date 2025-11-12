京成電鉄は、ダイヤ改正を12月13日に実施する。成田空港発の上り「スカイライナー」を午後8時台に1本増発する。現在、午後8時台は0分と30分の2本の「スカイライナー」を運行しており、時刻変更により20分間隔で運行することになる。同日から、スカイライナー券を所持せずに「スカイライナー」に乗車した場合、通常の特急料金に車内収受料金を大人150円、小人150円加算する。