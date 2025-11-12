元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「新しいヘア」を公開した。【写真】新しいヘアでイメチェン！カメラ目線で笑顔を見せる誠子誠子は髪型を「冬の大人ボブ」としたことを報告。「新しいヘアでライブツアーがんばる」と意気込んだ。写真では黒髪で、短く切りそろえたカメラ目線のショットを披露。横顔も公開した。この投稿には「メロい」「似合ってます」「イメチェン姿可愛い」「鼻筋