■侍ジャパン強化合宿最終日（12日、宮崎・ひなたサンマリンスタジアム） 【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦侍ジャパンの宮崎で行われている強化合宿は最終日を迎えて、井端弘和監督（50）は「きっちりと仕上げられた」と振り返った。15日、16日の韓国戦に向けて強化合宿を打ち上げた井端監督は「選手が15日、16日に向けてきっちり仕上げられたというのは非常に良かった。ある程