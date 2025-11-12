警視庁の暴力団対策課の警部補の男が、警視庁が摘発対象としていた巨大スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】警視庁・暴力団対策課の警部補の男（43）逮捕日本最大のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報漏らしたか警視庁記者「警視庁の捜査員、神保容疑者を乗せた車が警視庁本部に入ります」地方公務員法違反の疑いで逮捕されたのは、警視庁の暴力団