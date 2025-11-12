近所のスーパーで万引きを目撃してしまいました。セルフレジの列で、次はどこが空くかな？と全体が見えるところに並んでいたら、明らかにバーコードを通していない食品を…。係員の人も次の人を誘導するのに必死で見てなかったようです。え、え、えー！？と思っている間に、その人は見えなくなり。呆然として何もできませんでした。私、そういう事をわりとチャキチャキ言いそうじゃないですか。だけど、そのとき本当に何も言え