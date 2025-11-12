ZEROBASEONE（ZB1）が、大学受験を控える学生たちへ、心のこもった応援メッセージを送った。【写真】「彼氏感えぐい」ジャン・ハオ、渋谷出没SHOTZEROBASEONEは11月12日、公式ユーチューブチャンネルを通じて、受験生に向けた応援メッセージ動画を公開した。動画の冒頭でメンバーは、「2026年度大学修学能力試験（以下、スヌン／日本でいう大学入学共通テスト）が近づいてきましたね。本当に時間が経つのが早いです」と語り、「こ