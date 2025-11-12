結婚2年、娘が生後4か月のなつこは夫の借金と不審な行動に悩む中、妊娠中から続く夫の不倫を知ってしまい…。『不倫相手に本気になった夫』第1話をごらんください。 結婚2年目、主人公のなつこは夫・圭吾の借金癖と深夜の不審なスマホ操作に疑惑を深めていた。そんな中、ワイシャツから女性物のブランドでプレゼントを購入したレシートが出てきて…。 傍から見たら幸せな家庭 私はなつこ、31歳。夫の圭吾は32歳。