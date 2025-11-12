女性に風俗店の仕事を紹介したなどとしてメンバーが摘発された全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁は１２日、暴力団対策課警部補の神保大輔容疑者（４３）を地方公務員法違反（守秘義務）容疑で逮捕した。同庁は情報漏えいの見返りに金品を受け取った可能性もあるとみて調べている。捜査関係者によると、神保容疑者は４〜５月、同庁がナチュラルの関係先に設置したカメラの画像を