¿ÈÄ¹130cm¢ª175cm¤Ø¤ÎÅØÎÏÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤Á¤Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹ÅÄô¥»Î¤µ¤ó¡Ê@mckg25_mr2¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ë¡£13ºÐ¤Îº¢¤Ï¿ÈÄ¹130cm¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï175cm¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤­¤ÊÉþ¤òÃå