◆エイブルトライアウト2025（12日、マツダスタジアム）ソフトバンクを戦力外となった風間球打投手（22）は、打者3人に10球を投げて無安打1四球だった。韮沢雄也を二ゴロ、野口恭佑を遊ゴロ、川原田純平に四球で、最速は143キロ。登板後は「ボール先行で不利になってしまい、もっとストライク先行で自分の投球をしたかった。それでもできる限りの全力は出せた。悔いはない。練習で正直、自信はなかったが、ここで最後という