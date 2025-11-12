DPワールドが欧州男子ツアータイトルのパートナー契約を更新。これにより「DPワールドツアー」という現名称が、少なくとも2035年まで続くことになる。《禁断のロボット試打》本当に飛ぶドライバーはどれ？ リアルな飛距離を大公開「DPワールド」とはアラブ首長国連邦のドバイに本社を置く世界最大級の港湾・ロジスティクス企業。欧州男子ツアーとは2021年11月に契約し、同ツアーは2022年から「DPワールドツアー」と名称変更された