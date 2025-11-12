女子プロゴルファーの後藤未有がスポンサー契約を結ぶ日本航空（JAL）とタッグを組み、特別ラウンドを含むゴルフツアーを開催する。【写真】後藤未有がドレスアップしました日程は来年1月17日（土）、18日（日）の2日間で、会場は後藤の地元・福岡県にあるザ・クラシックゴルフ倶楽部。参加者は後藤との2ホール同組プレーやニアピン対決に加え、ワンポイントレッスンや懇親会を通じてプレーの考え方やコースマネジメントを直接学べ