12日午前9時半ごろ、新潟県新発田市で市の要請を受けクマの警戒にあたっていた猟友会の80代の男性がクマに襲われけがをしました。現場は新発田市二本木の農道上です。警察などによりますと、「クマのふんやカキの木にひっかいたような跡がある」と市に通報があり、市からの要請を受け出動した猟友会の男性(80代)が見回りをしていたところ、クマに襲われけがをしました。クマは男性が駆除したということです。新潟県は警戒レベルの