日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。今トライアウト最年長で、広島を戦力外となった松山竜平内野手（40）が8打席に立ち3安打と鋭いスイングでマツダのファンを魅了した。最終8打席目はオリックスの小野泰己投手（31）と対戦。154、155、156キロと剛速球を投げ込む右腕に対して、最後は155キロの直球に詰まり左飛に終わった。それで