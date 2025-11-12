12日の参議院予算委員会で、通告のない質問から質疑が中断する場面があった。【映像】高市総理の発言に、語気を強める杉尾秀哉議員立憲民主党の杉尾秀哉議員が「冒頭、通告してないんですけど質問があります」と切り出し、「総理は10日の衆議院予算委員会で、NHK党党首の立花孝志容疑者が逮捕されたことを問われ、『NHK党と組んでいるということはない』と答弁された。会派自民党が統一会派を組んだのは、会派NHKから国民を守