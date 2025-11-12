極東開発工業 [東証Ｐ] が11月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は14.8億円の赤字(前年同期は30.6億円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比50.1％増の41.3億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比55.6％増の34.9億円に拡