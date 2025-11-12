2015年の公式訪問団の様子提供：高松市 高松市が11月20日～23日、友好都市提携を結んでいる中国・南昌市に公式訪問団を派遣します。 高松市と南昌市は1990年に友好都市提携を締結し、2025年に35周年を迎えました。今後の交流の充実につなげるため、10年ぶりに公式訪問団を派遣することになりました。 公式訪問団は、団長の大西秀人市長ら4人で、市民親善訪問団（約30人）と一緒に3泊4日の日程で南昌市を訪ねます