ホテルグランヴィア岡山クリスマスツリー 岡山市のホテルグランビア岡山のロビー中央部に赤とゴールドを基調としたクラシカルなクリスマスツリーが登場しました。 高さは約4ｍ、赤い大きなリボンが特徴でかわいらしさの中にも高級感漂うツリーはフロアを華やかなムードに包みます。 ツリーの前は、訪れた家族やカップルらのフォトスポットになっています。 クリスマスツ