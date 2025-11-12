◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝１１月１２日、栗東トレセンエリザベス女王杯で秋華賞２着に引き続き、エリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）に騎乗する武豊騎手が会見で意気込みを語った。―前回、騎乗した印象。「前回、調教で一度乗ったんですけど、そん時は難しくないのかなと思っていたんですけど、レース当日になるとすごいテンシ