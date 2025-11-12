◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のリチャード内野手が紅白戦で驚異的なパワーを見せつけた。紅組の「４番・三塁」で先発出場。６回２死で迎えた第３打席だった。カウント１―２から低め１３３キロ変化球を泳ぎながら左手一本ですくいあげると、打球はそのまま左中間スタンドへ。白組６番手・園田から驚弾を放ち、ジャイアンツタウンスタジアムのスタンドをわかせた。