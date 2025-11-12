高市早苗首相は１２日の参院予算委員会で、２０２５年度補正予算案にクマ対策として、自治体への支援策を盛り込む考えを示した。青森県選出の立憲民主党・田名部匡代参院幹事長への答弁で明らかにした。各地で深刻化する被害を受け、専門家らで作る日本クマネットワーク（１９９７年設立、茨城県つくば市）はクマによる被害が相次いでいることを受け、クマの現状について分析結果を公表している。◆現時点で人身事故を防ぐため