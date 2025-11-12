オリックスは１１日（現地時間１０日）に、ドラフト６位のジョージア大・石川ケニー投手に指名あいさつを行った。福良ＧＭらが同大学内で本人と対面。石川ケニーは「オリックス・バファローズのフロントオフィスの皆様が、遠路日本からお越しいただき、直接ごあいさつしてくださったことに、心より感謝申し上げます。日本で育った日系アメリカ人として、オリックスのような日本プロ野球球団からご指名をいただけたことは、これま