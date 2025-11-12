タレントの藤本美貴（40）が11日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。一人っ子などの子供のワガママを防止する教育法を明かした。一人っ子を育てる親からの悩みとして、ワガママに育たないか心配だという声を寄せられた藤本。「3歳8カ月くらいまで長男は一人っ子だった。負けるっていう経験も絶対必要だと思った」と自身の子育てを振り返った。「一緒にかるた、トランプ、オセロとかも全然本気