阪神の高知・秋季キャンプに参加している1年目の工藤がブルペンで300球の投げ込みを行った。藤川監督の身振り手振りもあって、投球は徐々に熱を帯びていき100球、200球と大台に到達。チーム随一の筋肉マニアでもある右腕は途中で長袖のアンダーシャツをまくって上腕二頭筋の筋肉も露わにしながら腕を振った。投げ込みは約90分にも及び、ブルペンの裏に位置する高知県立安芸中・高等学校の授業の始業、終業を告げるチャイムが