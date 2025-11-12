「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）前阪神の森木大智投手（２２）がシート打撃に登板。最速１４９キロの速球をアピールした。前広島・松山には速球を安打され、続く前ソフトバンク・川原田にはフルカウントから四球。だが、前広島・山足は遊ゴロに打ち取った。“スーパー中学生”として注目を集め、高知高校に進学。１５０キロ超の速球を投げる逸材は２１年度ドラフト１位で阪神入りした。