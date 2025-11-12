「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）阪神の工藤泰成投手がブルペンで３００球を投じた。藤川監督は工藤につきっきりで指導。１球ごとにアドバイスをする姿やうなずく姿も見られた。久保田２軍チーフ投手コーチ、江草２軍投手コーチ、安藤投手コーチも見守る中、３００球を投げ終えると、観客も拍手で右腕をたたえた。工藤はブルペンを出ると、すでにヘトヘトな様子で、サブグラウンドで座り込んでいた。